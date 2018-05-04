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Цветение сакуры у штаб-квартиры ООН
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Цветение сакуры у штаб-квартиры ООН 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ИА Синьхуа: последние новости
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