Цветение сакуры у штаб-квартиры ООН

ООН , 3 мая / Синьхуа / — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.