Цветение сакуры у штаб-квартиры ООН 

ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — С потеплением погоды начали распускаться цветы сакуры около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.