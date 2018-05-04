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Облачность и осадки синоптики прогнозируют в Краснодаре
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Облачность и осадки синоптики прогнозируют в Краснодаре 

Новая Кубань 48 минут назад
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. На выходные в краевой столице обещают небольшую облачность, что поможет горожанам пережить внезапно наступивший летний зной. При этом температура воздуха сохранится высокой: в субботу днем до +28, в воскресенье — до +27. От жары не спасет и ветер. Его порывы будут достигать не более 3 м/с.
В ночное время суток уже тоже не будет холодно. Сегодня после заката за окном будет +17, в ночь на воскресенье — на один градус больше.
А вот с понедельника на Краснодар надвигаются осадки.
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