Облачность и осадки синоптики прогнозируют в Краснодаре

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. На выходные в краевой столице обещают небольшую облачность, что поможет горожанам пережить внезапно наступивший летний зной. При этом температура воздуха сохранится высокой: в субботу днем до +28, в воскресенье — до +27. От жары не спасет и ветер. Его порывы будут достигать не более 3 м/с.

В ночное время суток уже тоже не будет холодно. Сегодня после заката за окном будет +17, в ночь на воскресенье — на один градус больше.

А вот с понедельника на Краснодар надвигаются осадки.