Транзитом через Нижний Тагил: к Екатеринбургу подбирается снегопад

В Нижнем Тагиле из-за пришедшей на Урал непогоды выпал снег. Несмотря на то, что многие автомобилисты уже успели «переобуть» железных коней, катаклизму тагильчане не удивляются. В социальных сетях горожане радостно публикуют фотографии снегопада и шутят о затянувшемся феврале, передает "Уралинформбюро"

Переобулись на летнюю резину…😂 С добрым утром #Тагил 🤣 4 мая за окном 😱 Похоже пора доставать валеки😊 #тт #природа #типавесна #весна #жесть #заокном #россия #скоролето #доброеутро #добро #утро #утродоброе #ужас #погода #нижнийтагил #нижний_тагил #нт #tagil #nt #снег #урал #ural #май #пасмурно #осадки #прогноз #холодно #мерзко #мокро

Публикация от Юлия Черныш (@missjr_yulia) 3 Май 2018 в 8:12 PDT Впрочем, некоторые жители Нижнего Тагила, напротив, внезапному снегопаду совсем не рады. Так, например, одна из горожанок записала короткий ролик, в котором на фоне падающих хлопьев снега высказывает свое возмущение. «Ребята, и это — четвертое мая, Нижний Тагил. Посмотрите, что творится! Ужас!», — говорит девушка с ником oksanapopova118.

Публикация от Пряники ручной работы — козули (@oksanapopova118) 3 Май 2018 в 7:09 PDT Другой пользователь Instagram из Нижнего Тагила снял видео для «пацанов из Сочи , которые по водопадам там ездят». Молодой человек с ником aircorn7 сказал, что в городе сегодня «на каждом балконе — водопад».

Публикация от VALMONT (@aircorn7) 3 Май 2018 в 9:04 PDT Однако большинство тагильчан не теряют оптимизма. В комментариях к записям многие шутят, что лето в 2018 году все же случится: правда, в сентябре и «бабье». И советуют не спешить со сменой колес, а подождать до августа — там и до осенних заморозков недалеко.