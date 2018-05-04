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Транзитом через Нижний Тагил: к Екатеринбургу подбирается снегопад
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Транзитом через Нижний Тагил: к Екатеринбургу подбирается снегопад 

Уралинформбюро 59 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Нижнем Тагиле из-за пришедшей на Урал непогоды выпал снег. Несмотря на то, что многие автомобилисты уже успели «переобуть» железных коней, катаклизму тагильчане не удивляются. В социальных сетях горожане радостно публикуют фотографии снегопада и шутят о затянувшемся феврале, передает "Уралинформбюро".
Переобулись на летнюю резину…😂 С добрым утром #Тагил 🤣 4 мая за окном 😱 Похоже пора доставать валеки😊 #тт #природа #типавесна #весна #жесть #заокном #россия #скоролето #доброеутро #добро #утро #утродоброе #ужас #погода #нижнийтагил #нижний_тагил #нт #tagil #nt #снег #урал #ural #май #пасмурно #осадки #прогноз #холодно #мерзко #мокро
Публикация от Юлия Черныш (@missjr_yulia) 3 Май 2018 в 8:12 PDT  Впрочем, некоторые жители Нижнего Тагила, напротив, внезапному снегопаду совсем не рады. Так, например, одна из горожанок записала короткий ролик, в котором на фоне падающих хлопьев снега высказывает свое возмущение. «Ребята, и это — четвертое мая, Нижний Тагил. Посмотрите, что творится! Ужас!», — говорит девушка с ником oksanapopova118.
Публикация от Пряники ручной работы — козули (@oksanapopova118) 3 Май 2018 в 7:09 PDT  Другой пользователь Instagram из Нижнего Тагила снял видео для «пацанов из Сочи, которые по водопадам там ездят». Молодой человек с ником aircorn7 сказал, что в городе сегодня «на каждом балконе — водопад».
Публикация от VALMONT (@aircorn7) 3 Май 2018 в 9:04 PDT  Однако большинство тагильчан не теряют оптимизма. В комментариях к записям многие шутят, что лето в 2018 году все же случится: правда, в сентябре и «бабье». И советуют не спешить со сменой колес, а подождать до августа — там и до осенних заморозков недалеко.
По предположениям синоптиков, нижнетагильский шторм в ближайшие часы сдвинется в сторону Екатеринбурга. Метеорологи считают, что вечером 4 мая в уральской столице стоит ждать мокрого снега.
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