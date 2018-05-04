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Люблю грозу в начале мая: уфимцы делятся фотографиями первой весенней грозы
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Люблю грозу в начале мая: уфимцы делятся фотографиями первой весенней грозы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жители Уфы в ночь на пятницу, 4 мая, стали свидетелями первой в этом году мощной грозы.
Около десяти часов вечера накануне выпали первые капли дождя, после чего начался сильный ливень с громом и молнией. Дождь не прекращался всю ночь.
Небо озарили яркие вспышки
Фотографиями разгула стихии уфимцы охотно делятся в социальных сетях. Так, в группе «Метеодневник» в соцсети «ВКонтакте» разместили целую подборку фото, на которых запечатлена молния.
Ливень продолжался всю ночь
По сведениям башкирских синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится.
Некоторым жителям Уфы повезло поймать в кадр молнию
По республике ожидается кратковременный дождь. Днём — порывистый ветер.
— Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на севере до +5 °С, днем +9…+14 °С, на юге до +21 °С, — сообщают в Башгидрометцентре.
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