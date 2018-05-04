Люблю грозу в начале мая: уфимцы делятся фотографиями первой весенней грозы

Жители Уфы в ночь на пятницу, 4 мая, стали свидетелями первой в этом году мощной грозы.

Около десяти часов вечера накануне выпали первые капли дождя, после чего начался сильный ливень с громом и молнией. Дождь не прекращался всю ночь.

Небо озарили яркие вспышки

Фотографиями разгула стихии уфимцы охотно делятся в социальных сетях. Так, в группе «Метеодневник» в соцсети «ВКонтакте» разместили целую подборку фото, на которых запечатлена молния.

Ливень продолжался всю ночь

По сведениям башкирских синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится.

Некоторым жителям Уфы повезло поймать в кадр молнию

По республике ожидается кратковременный дождь. Днём — порывистый ветер.

— Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на севере до +5 °С, днем +9…+14 °С, на юге до +21 °С, — сообщают в Башгидрометцентре.