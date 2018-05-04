Прогноз погоды. Майское вёдро недолго продержалось

В пятницу, 4 мая, утром тихо и редкие облака не закрывают обзор солнцу. Но оно не быстро прогреет остывший ночью воздух: столбики термометров поднимутся с +7°С до +10°С. Днём подует северо-восточный ветер 3 м/с и установится переменная облачность, +13…+16°С. Вечер нас ждёт довольно ясный, ветер завернёт с востока и ещё наберёт силу, на термометрах +11…+13°С. Природа вовсю расцветает — наступила самая кошмарная пора для аллергиков. А по народным приметам, чем раньше зацветёт черёмуха — тем жарче будет лето. Атмосферное давление сегодня повышенное, 757-761 мм рт.ст.

В субботу, 5 мая, весь день будет дуть напористый юго-восточный ветер, сообщает Погода. НН.ру, его сила составит около 5 м/с. Утром +8…+12°С, днём +14…+17°С. Преимущественно облачная погода продержится до вечера, локально может немного поморосить. Вечер тёплый, +14…+16°С, но и ветер сохранится. Атмосферное давление в течение дня вернётся к норме.

По профессиональному календарю 5 мая отмечаются Международный день акушерки, День водолаза в России , День шифровальщика в России. А ещё в календаре эта дата отмечена как Международный день борьбы за права инвалидов.

В воскресенье, 6 мая, нас ожидает пасмурное утро. За окном +11…+14°С, ветер, синоптики обещают сплошную облачность и сильный дождь. При этом днём потеплеет до +15…+17°С, ветер повернёт с севера. Осадки прекратятся только к вечеру, температура опустится до +12…+14°С.