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Прогноз погоды. Майское вёдро недолго продержалось
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Прогноз погоды. Майское вёдро недолго продержалось 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В пятницу, 4 мая, утром тихо и редкие облака не закрывают обзор солнцу. Но оно не быстро прогреет остывший ночью воздух: столбики термометров поднимутся с +7°С до +10°С. Днём подует северо-восточный ветер 3 м/с и установится переменная облачность, +13…+16°С. Вечер нас ждёт довольно ясный, ветер завернёт с востока и ещё наберёт силу, на термометрах +11…+13°С. Природа вовсю расцветает — наступила самая кошмарная пора для аллергиков. А по народным приметам, чем раньше зацветёт черёмуха — тем жарче будет лето. Атмосферное давление сегодня повышенное, 757-761 мм рт.ст.
В субботу, 5 мая, весь день будет дуть напористый юго-восточный ветер, сообщает Погода. НН.ру, его сила составит около 5 м/с. Утром +8…+12°С, днём +14…+17°С. Преимущественно облачная погода продержится до вечера, локально может немного поморосить. Вечер тёплый, +14…+16°С, но и ветер сохранится. Атмосферное давление в течение дня вернётся к норме.
По профессиональному календарю 5 мая отмечаются Международный день акушерки, День водолаза в России, День шифровальщика в России. А ещё в календаре эта дата отмечена как Международный день борьбы за права инвалидов.
В воскресенье, 6 мая, нас ожидает пасмурное утро. За окном +11…+14°С, ветер, синоптики обещают сплошную облачность и сильный дождь. При этом днём потеплеет до +15…+17°С, ветер повернёт с севера. Осадки прекратятся только к вечеру, температура опустится до +12…+14°С.
По народному календарю — Егор Вешний, день Святого Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых на Руси святых — недаром он изображён на государственном гербе. Святой Георгий считается покровителем Москвы. Также Георгий Победоносец — покровитель российского воинства.
nn.ru: последние новости
Обходим одинокие деревья и выключаем электроприборы. В Нижегородской области ожидаются грозы Нижегородская канатная дорога изменит режим работы Прогноз погоды. Дождливая, но тёплая погода ждёт нижегородцев в начале мая
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