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Переправа Салехард — Лабытнанги может продержаться до 10 мая
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Переправа Салехард — Лабытнанги может продержаться до 10 мая 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Автомобили продолжают ездить через реку Обь, но вездеходы уже наготове. О положении дел на переправе Салехард — Лабытнанги и подготовке к распутице сегодня рассказал журналистам Дмитрий Павлов, заместитель гендиректора «Ямалавтодора».
Пока погода помогает дорожникам, по ночам термометр по-прежнему показывает глубокий минус, отметил собеседник. Критический период переправа пережила 30 апреля и 1 мая: после серьезной подтайки на льду выступила вода, движение легкового транспорта пришлось ограничить.
— Сейчас вода хорошо подмерзла, мы пропускаем весь транспорт, кроме легковых автомобилей без полного привода. Постоянно ведутся работы по содержанию всех трех полос движения, работает грейдер. Стараемся как можно дольше продлить жизнь переправы: мы понимаем, что это главная артерия, связывающая два города. Где-то в Салехарде продукты еще не завезли, где-то стройматериалы, — говорит Дмитрий Павлов. — Если будет стоять такая же холодная погода, думаю, до 9-10 мая ледовая переправа продержится. Потом будут запущены суда на воздушной подушке.
На переправе будут работать два вездехода. Они уже прошли техосмотр, а вчера вели ходовые испытания и прокладывали маршрут через реку. «Подушки» будут совершать рейсы с семи часов утра до одиннадцати вечера. Стоимость переезда через реку составит 120 рублей с человека, 60 — за одно место багажа.
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