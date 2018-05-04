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Погода в Воронежской области испортится к концу выходных
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Погода в Воронежской области испортится к концу выходных 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Идёт циклон с запада. Погода в Воронежской области немного испортится в воскресенье, 6 мая. На смену антициклону сейчас с запада идёт циклон — он и принесёт небольшие дожди, будет пасмурно. Впрочем, ненадолго — начало следующей недели хоть и не будет таким жарким, какими были первые дни мая, но, начиная со вторника, тоже солнечными и сухими. В субботу, 5 мая, в районах области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днём — 26-31 градус. В Воронеже так же ясно и сухо, ночью до +15, днём до +29. В воскресенье, 6 мая, в районах переменная облачность, ночью без осадков и до +16, днём небольшой дождь, гроза и до +29. Ветер восточный, 5-10 м/с. В Воронеже погода будет аналогичной: пасмурно, ночью без осадков т до +16, днём дождь с грозой и до +27. Какая погода ждёт жителей Воронежской области в мае, читайте здесь. Екатерина Трещикова
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