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Из-за дождя в подъезде курганской многоэтажки случился потоп
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Из-за дождя в подъезде курганской многоэтажки случился потоп 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Кургане из-за ливня затопило подъезд многоэтажки по улице Бурова-Петрова, 96. С сильным напором воды с крыши не справилась ливневая труба, которая проходит через весь подъезд. Из-за этого дождь пошел не только снаружи, но и внутри многоквартирника. Житель подъезда снял потом на видео — Максим Карари говорит, что живет в этом подъезде уже 12 лет, и раньше коммунальные аварии с этой трубой случались еще чаще.
Из-за дождя в подъезде_2018-05-04  — Раньше была железная тонкая труба: если каждый день дождь идет, у нас каждый день такая проблема. Мы замучились жаловаться, они расшевелились и сделали пластиковую трубу. Но когда сильный дождь, все равно всё бежит по стенам — вода льется из стыка трубы. Плюс там снизу что-то забито, видимо. Аварийку мы вызвали, по телефону сказали, что записали заявку, — рассказал собственник корреспонденту 45.ru.
Ливневая вода стекала по всем этажам подъезда
Сейчас в подъезде вода лишь льется по стенам, такого потока, как утром, нет, но возникает другая проблема — в подъезде проходят электрические провода.
— Я шёл и думал, как бы не шлепнуло током, вода по стенам бежит, но я не рискнул, — добавил Максим.
Мужчина говорит, что письменных ответов от управляющей компании нет — обычно все ограничивается аварийной службой, но приезжает на вызовы она не оперативно. Получить комментарий от представителя управляющей компании «Новая Волна Курган», которая обслуживает этот дом, пока не удалось — пресс-секретаря на месте не оказалось, 45.ru будет следить за развитием событий.
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