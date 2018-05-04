Житель Улан-Удэ попытался переплыть Селенгу и чуть не утонул

Желание показать себя и алкоголь сыграли плохую шутку с жителем Улан-Удэ . Мужчина решил переплыть Селенгу со стороны Набережной, но не рассчитал свои силы. Он доплыл до затонувшего островка, стоял там по пояс в воде и не смог вернуться обратно. О случившемся неравнодушные прохожие сообщили городским спасателям на пульт оперативного дежурного единой диспетчерской службы республиканской столицы.

«Спасатель надел водолазный костюм, так как температура воды еще низкая, вода не прогрелась, несмотря на теплую погоду, а течение в этом месте очень быстро, — рассказывают сотрудники управления по информационной политике администрации Улан-Удэ. — Спасателю Олегу Лухневу нужно было в этих непростых условиях как можно скорее транспортировать мужчину обратно».

Доставленный на берег пловец с явными признаками переохлаждения потерял сознание. Медицинскую помощь оказывали ему спасатели до прибытия «скорой». В связи с произошедшим спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям города. Несмотря на теплую погоду, вода в реках еще холодная и открывать купальный сезон рано.

Фото: pixabay.com.