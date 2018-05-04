Ещё
На Волгоград налетит сильный ветер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Волгоград налетит сильный ветер 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
На выходных Волгоград задует сильным ветром. По прогнозам синоптиков, местами он разгонится до 18 м/с.
— Сильный ветер на территории всей Волгоградской области поднимется завтра, — прокомментировали в региональном центре по гидрометеорологии. — В отдельных районах области он разгонится до 18 м/с. В Волгограде ветер сбавит обороты и обрушится со скоростью 16 м/с.
Сильные порывы не унесут из города по-настоящему жаркую погоду, уверены синоптики. На выходных волгоградцы смогут понежиться на улицах, прогревшихся до 24-26 градусов.
Накануне Первого мая волгоградские синоптики обещали нашествие летней погоды, температура воздуха поднималась до 30 градусов.
v1.ru: последние новости
Штормовой ветер будет сдувать Волгоград до позднего вечера Ветер разметал уродливые металлические щиты в центре Волгограда На Волгоград надвигается 30-градусная жара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали184
Далай-лама рассказал о роли России в мире48
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub7
В НАТО посетовали на влияние «российской пропаганды»53
Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка»23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение