На Волгоград налетит сильный ветер

На выходных Волгоград задует сильным ветром. По прогнозам синоптиков, местами он разгонится до 18 м/с.

— Сильный ветер на территории всей Волгоградской области поднимется завтра, — прокомментировали в региональном центре по гидрометеорологии. — В отдельных районах области он разгонится до 18 м/с. В Волгограде ветер сбавит обороты и обрушится со скоростью 16 м/с.

Сильные порывы не унесут из города по-настоящему жаркую погоду, уверены синоптики. На выходных волгоградцы смогут понежиться на улицах, прогревшихся до 24-26 градусов.

Накануне Первого мая волгоградские синоптики обещали нашествие летней погоды, температура воздуха поднималась до 30 градусов.