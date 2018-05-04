«А ничего, что май на дворе?»: север Свердловской области засыпало снегом

На севере Свердловской области сегодня выпал снег. Как сообщают читатели Е1.RU, осадки идут в Алапаевске , Нижнем Тагиле, Ирбите, Верхней Салде. В соцсетях жители активно выкладывают фотографии с хэштегом #уральскаявесна.

«4 мая на дворе, а погода не перестаёт нас удивлять!» — пишет жительница Нижнего Тагила.

«А ничего, что май на дворе?!» — добавляет другой свердловчанин.

О снеге вчера предупреждали уральские спасатели. Они также выпустили предупреждение о сильном ветре. В областном управлении МЧС просят уральцев соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

— Снег может дойти и до Екатеринбурга , единственное, что он не будет сильным, — уточнила Е1.RU главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко . — Может кратковременно пролетать в тыловой части циклона. Снегопад прекратится в течение дня. Завтра у нас с севера подойдет антициклон, поэтому осадков быть не должно.

В Уралгидрометцентре сообщали, что в Екатеринбурге в субботу ночью подморозит до -2 °С, днём вновь потеплеет до +11 °С и будет сухо. А в воскресенье — опять дождик и +13 °С.