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В Тюмени подтапливает нижний ярус набережной
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В Тюмени подтапливает нижний ярус набережной 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени вода из Туры подбирается к первому ярусу набережной. По прогнозам, она должна подтопить нижний ярус.
— Вода поднимается примерно по 29 сантиметров в день, — рассказал 72.ru Николай Грибоедов, директор МБУ «Тюменьгормост». — Нижний пояс набережной обязательно затопит, потом мы его почистим. Вода в реке поднимется примерно до уровня прошлого года — порядка 6 метров. Набережная — гидротехническое сооружение, она рассчитана на такой подъем воды.
В прошлом году Тюменскую область затронул паводок, от него пострадал Ишим, где затопило дачные и жилые дома. В этом году ожидается, что вода не поднимется до экстремальных отметок — прогнозируют, что реки поднимутся на 0,5 — 1,5 метра ниже, чем в прошлом году.
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