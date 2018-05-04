В Тюмени подтапливает нижний ярус набережной

Тюмени вода из Туры подбирается к первому ярусу набережной. По прогнозам, она должна подтопить нижний ярус.

— Вода поднимается примерно по 29 сантиметров в день, — рассказал 72.ru Николай Грибоедов, директор МБУ «Тюменьгормост». — Нижний пояс набережной обязательно затопит, потом мы его почистим. Вода в реке поднимется примерно до уровня прошлого года — порядка 6 метров. Набережная — гидротехническое сооружение, она рассчитана на такой подъем воды.