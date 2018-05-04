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Дождливые выходные ожидаются в Хабаровске
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Дождливые выходные ожидаются в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Неустойчивую погоду в Хабаровском крае прогнозируют синоптики Дальневосточного УГМС на выходные. По их данным, в Хабаровске ожидается небольшой дождь в ночь на субботу, температура будет держаться от 0°C до +2 °C. Днем осадков не ожидается, температура от +11 до +13°C.
В воскресенье во второй половине дня также пройдет небольшой дождь, порывы южного ветра составят 7-12 м/с, температурный фон составит +3… +5°C ночью и 11 -13 градусов днем.
— Приморский циклон уходит на восток и основное влияние мы уже ощутили вчера — это сильный ветер и осадки. Других последствий его прохождения жители края не ощутят. По Хабаровскому краю отмечается лишь понижение температур, так, на выходных ночью будет около 0°C, на севере возможны минусовые температуры, и от +11 до +17 градусов днем, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Синоптики прогнозируют постепенное повышение температур на следующей неделе. Так, к ее концу столбик термометра может подняться до +22 градусов.
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