Дождливые выходные ожидаются в Хабаровске

Неустойчивую погоду в Хабаровском крае прогнозируют синоптики Дальневосточного УГМС на выходные. По их данным, в Хабаровске ожидается небольшой дождь в ночь на субботу, температура будет держаться от 0°C до +2 °C. Днем осадков не ожидается, температура от +11 до +13°C.

В воскресенье во второй половине дня также пройдет небольшой дождь, порывы южного ветра составят 7-12 м/с, температурный фон составит +3… +5°C ночью и 11 -13 градусов днем.

— Приморский циклон уходит на восток и основное влияние мы уже ощутили вчера — это сильный ветер и осадки. Других последствий его прохождения жители края не ощутят. По Хабаровскому краю отмечается лишь понижение температур, так, на выходных ночью будет около 0°C, на севере возможны минусовые температуры, и от +11 до +17 градусов днем, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Синоптики прогнозируют постепенное повышение температур на следующей неделе. Так, к ее концу столбик термометра может подняться до +22 градусов.