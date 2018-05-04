Выходные порадуют свердловчан теплом 

После пятничного шторма в Свердловской области наступят «тишь да благодать». Днем 4 мая в регионе пройдут дожди, местами с мокрым снегом, к вечеру похолодает до плюс 2 градусов. Отдельные порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
В ночь на 5 мая в горных районах подморозит до минус 12. К обеду воздух прогреется до плюс 12, преимущественно без осадков. 6 мая потеплеет до плюс 16, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге к вечеру пятницы дождь сменится мокрым снегом, а столбики термометров опустятся до 4 градусов выше нуля. В ночь на субботу ожидается до минус 4 градусов, но уже к полудню потеплеет до плюс 11, а в воскресенье — до 14-16 градусов выше нуля.