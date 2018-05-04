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В Екатеринбурге ограничена подача тепла в 22 дома из-за аварии
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В Екатеринбурге ограничена подача тепла в 22 дома из-за аварии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Подача тепла ограничена в 22 жилых дома в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии, сообщили в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
"Сегодня ночью на ул. Фрунзе обнаружено повреждение трубопровода диаметром 500 мм. На месте работают три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники. В период работ теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей пришлось ограничить. В зоне ограничения 22 жилых дома", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в данный момент ведутся земляные работы, по их окончании будет определен срок окончания ремонта магистрали.
"Учитывая, что температура наружного воздуха плюс 8 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы", — сказали в пресс-службе.
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