Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями утреннего тумана

Новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии утреннего тумана. Около 8 часов утра он окутал улицы города, и многие горожане успели запечатлеть на гаджеты туманные виды магистралей и улиц.

«Туманы летом формируются обычно с утра — когда в выхоложенном воздухе происходит конденсация водяного пара, — объяснил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин . — Обычно, когда туман рассеивается, при высоком атмосферном давлении на небе вместо туч появляется солнце».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днем в городе ожидается относительно теплая погода +10…+12 градусов. А вот завтра, 5 мая, будет немного прохладнее +7…+9 и местами небольшой дождь. Ночью возможен мокрый снег.