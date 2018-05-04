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Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями утреннего тумана
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Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями утреннего тумана 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии утреннего тумана. Около 8 часов утра он окутал улицы города, и многие горожане успели запечатлеть на гаджеты туманные виды магистралей и улиц.
«Туманы летом формируются обычно с утра — когда в выхоложенном воздухе происходит конденсация водяного пара, — объяснил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Обычно, когда туман рассеивается, при высоком атмосферном давлении на небе вместо туч появляется солнце».
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днем в городе ожидается относительно теплая погода +10…+12 градусов. А вот завтра, 5 мая, будет немного прохладнее +7…+9 и местами небольшой дождь. Ночью возможен мокрый снег.
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