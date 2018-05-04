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По Ульяновской области объявлен 3 класс пожарной опасности
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По Ульяновской области объявлен 3 класс пожарной опасности 

АиФ — Ульяновск 39 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Региональным ГУ МЧС в период 4-6 мая объявлен 3 класс пожарной опасности, что основано на прогнозах Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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