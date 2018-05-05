Под влиянием атмосферных фронтов в Орловской области сегодня, 5 мая, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и ветром.
Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-восточной четверти, умеренный. Ночью его скорость составила 3-8 м/с, днем ожидается 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10°С.. +15°С. Днем столбики термометров покажут +25°С.. +30°С.
Сообщение Выходные на Орловщине будут жаркими и влажными появились сначала на РИА 57.