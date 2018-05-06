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В Орловщину пришли майские грозы
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В Орловщину пришли майские грозы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Под влиянием холодного атмосферного фронта, перемещающегося через территорию Центрального федерального округа в Орловской области сегодня, 6 мая, ожидается дождливая погода.
Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами прошёл небольшой, в отдельных района умеренный дождь.
Днем также прогнозируются небольшие, местами умеренные кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью юго-восточной четверти 5-10 м/с, днем сменится на северный 7-12 м/с. При грозе порывы будут достигать до 19 м/с. Температура воздуха ночью составила +10°С.. +15°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.
Сообщение В Орловщину пришли майские грозы появились сначала на РИА 57.
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