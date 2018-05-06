В Орловщину пришли майские грозы

Под влиянием холодного атмосферного фронта, перемещающегося через территорию Центрального федерального округа в Орловской области сегодня, 6 мая, ожидается дождливая погода.

Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами прошёл небольшой, в отдельных района умеренный дождь.

Днем также прогнозируются небольшие, местами умеренные кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью юго-восточной четверти 5-10 м/с, днем сменится на северный 7-12 м/с. При грозе порывы будут достигать до 19 м/с. Температура воздуха ночью составила +10°С.. +15°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.