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Переменчивый май: на Орловщине ожидаются грозы и жара
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Переменчивый май: на Орловщине ожидаются грозы и жара 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
По прогнозам синоптиков Росгидромета на погоду в Орловской области сегодня, 4 мая, будет оказывать атмосферный фронт.
Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью было без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточной четверти 4-9 м/с, при грозе местами порывы будут достигать до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составила +10°С.. +15°С. Днем столбики термометров поднимутся до +25°С.. +30°С.
В Росгидрометцентре уточнили, что в выходные погода начнет меняться, атмосферные фронты вновь сделают ее неустойчивой. С воскресенья в регионе ожидается похолодание.
Сообщение Переменчивый май: на Орловщине ожидаются грозы и жара появились сначала на РИА 57.
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