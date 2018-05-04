Переменчивый май: на Орловщине ожидаются грозы и жара

По прогнозам синоптиков Росгидромета на погоду в Орловской области сегодня, 4 мая, будет оказывать атмосферный фронт.

Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью было без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточной четверти 4-9 м/с, при грозе местами порывы будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составила +10°С.. +15°С. Днем столбики термометров поднимутся до +25°С.. +30°С.

В Росгидрометцентре уточнили, что в выходные погода начнет меняться, атмосферные фронты вновь сделают ее неустойчивой. С воскресенья в регионе ожидается похолодание.