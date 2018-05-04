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Погода в Омске: 5 и 6 мая будет прохладно. Возможны заморозки
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Погода в Омске: 5 и 6 мая будет прохладно. Возможны заморозки 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Не успела закончиться самая короткая в этом году рабочая неделя, состоящая всего из двух дней, как омичей уже ждут очередные выходные.
Во многом наши планы на уикенд зависят от погоды. Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.
Погода во время четырёхдневных праздничных каникул в Омске была переменчивой — то тепло, то дождь и сильный ветер. Временами тучи были тёмными, так что казалось, уже и снег готов пойти. И то, и другое вновь обещают нам специалисты 5 и 6 мая.
По данным синоптиков, в субботу, 5 мая, нас ждёт понижение температуры воздуха, причём серьёзное: ночью до -5 градусов, днём не выше +7. При этом возможны осадки в виде дождя со снегом. Надеемся, это будет последним «приступом» зимы.
В воскресенье, 6 мая, погода станет более благоприятной: переменная облачность, но при этом ночью по-прежнему мороз до -2 до -5 градусов, днём же от +5 до +10.
Впрочем, мы уверены: даже плохая погода не испортит настроение омичам, ведь впереди вновь которая рабочая неделя с выходным в среду, 9 мая, когда вся страна будет отмечать великий для нашего народа праздник — День Победы.
Каждую пятницу «АиФ в Омске» знакомит читателей с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Приятного вам отдыха!
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