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После мощнейшего циклона в Приморье придет это
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После мощнейшего циклона в Приморье придет это 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Осадки в Приморье пошли на спад, после того, как циклон уйдет на Сахалин, в крае в виде последствий останется гололед, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
По данным прогноза, в пятницу циклон будет практически стоять на месте и терять силу. Осадки в крае сохранятся, но пройдут они не везде, и интенсивность их будет гораздо меньше чем вчера. Фаза осадков также будет меняться: от дождя до мокрого снега. Местами в Приморье будут отмечаться гололедные явления. День не порадует теплом — ожидается от 2 до 12 градусов.
Во Владивостоке ожидается неустойчивый характер погоды, время от времени возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер будет северных направлений сильный. Температура днем будет на уровне плюс 9.
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