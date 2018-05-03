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МЧС Башкирии предупредило об ураганном ветре и грозе
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МЧС Башкирии предупредило об ураганном ветре и грозе 

Новости Рязани 42 минуты назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  В Башкирии синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В ближайшее снова ожидается усиление ветра и формирование грозового фронта. Со своей стороны представили МЧС просят население об осторожности, учитывая, что только недавно пришлось ликвидировать последствия урагана.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, в Башкирии 4 мая будет дождливо и ветрено. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Поэтому население просят без экстренной необходимости не покидать жилища и не отпускать детей без присмотра. Также на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и стен домов. Это вынужденная мера, поскольку ураганный ветер срывает покрытие с крыш и скидывает его куски вниз.
Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +9 от +14 градусов Цельсия, в южных областях возможно потепление даже +21. Ночью температурный режим от +10 до +15 градусов Цельсия, но северных областях будет холоднее, до +5 градусов.
Дороги могут быть окутаны туманом. В ночное и утреннее время видимость резко ухудшится и будет составлять 500-1000 метров.
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