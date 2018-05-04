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Во всех жилых домах Москвы отключили отопление
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Во всех жилых домах Москвы отключили отопление 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Все жилые помещения Москвы были отключены от отопления, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
В сообщении организации отмечается, что от отопления пока не стали отключать 163 строения социальной сферы (в частности, больницы и детские учреждения). В дальнейшем принимать решение по этим зданиям будут, исходя из индивидуальных заявок.
Отключение столицы от отопления стартовало 29 апреля. Согласно федеральному законодательству, этот процесс запускается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на уровне восьми и выше градусов по Цельсию.
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