Во всех жилых домах Москвы отключили отопление

Все жилые помещения Москвы были отключены от отопления, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

В сообщении организации отмечается, что от отопления пока не стали отключать 163 строения социальной сферы (в частности, больницы и детские учреждения). В дальнейшем принимать решение по этим зданиям будут, исходя из индивидуальных заявок.

Отключение столицы от отопления стартовало 29 апреля. Согласно федеральному законодательству, этот процесс запускается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на уровне восьми и выше градусов по Цельсию.