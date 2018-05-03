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Отопительный сезон завершен в Нижнем Новгороде 3 мая
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Отопительный сезон завершен в Нижнем Новгороде 3 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде 3 мая, в четверг, официально завершился отопительный сезон, начавшийся 26 сентября прошлого года.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр города Владимир Панов.
В связи с установлением высоких положительных значений температуры воздуха на территории областного центра теплоснабжающие организации проведут отключения от теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
«Если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов по Цельсию, мы начинаем последовательно отключать от теплоснабжения промышленные предприятия, склады, гаражи, затем административные здания и учебные заведения. Потом тепло перестает поступать в жилые дома, замыкают цепочку детские и лечебные учреждения», — пояснил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.
Следует отметить, что к следующему отопительному сезону проведут промывку и опрессовку теплосетей 45 муниципальных и 105 ведомственных котельных.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует 26 сентября.
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