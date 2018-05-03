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Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Москве в выходные
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Популярный российский блогер найден мертвым

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Москве в выходные 

Газета.Ru 1 час назад
Впрочем, температура снизится довольно незначительно, передает ФБА «Экономика сегодня».
Соответствующее заявление сделали в столичном Метеобюро. Местами, кстати, возможны грозы. А вот конец рабочей недели в столице будет теплым.
Стоит отметить, что начало мая выдалось в Москве аномально теплым. Столбики термометров поднимались до 26-27 градусов, что более чем на 10 градусов превосходит климатическую норму.
В Санкт-Петербурге было не настолько тепло. Воздух прогрелся до 11-12 градусов выше нуля. К тому же в городе на Неве шли дожди.
Впрочем, в Петербурге сильно потеплеет в воскресенье, когда температура повысится сразу на пять градусов. А на будущей неделе столбики термометров могут добраться до 22-градусной отметки.
Весна в городе на Неве традиционно несколько холоднее московской.
Это связано с тем, что Петербург располагается рядом с крупными водоемами, которые сильно охладились за зиму. Зато по этим же причинам в Петербурге практически не бывает очень сильных морозов, а осень — очень затяжная и заканчивается позже московской.
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