Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Москве в выходные

Соответствующее заявление сделали в столичном Метеобюро. Местами, кстати, возможны грозы. А вот конец рабочей недели в столице будет теплым.

Стоит отметить, что начало мая выдалось в Москве аномально теплым. Столбики термометров поднимались до 26-27 градусов, что более чем на 10 градусов превосходит климатическую норму.

Санкт-Петербурге было не настолько тепло. Воздух прогрелся до 11-12 градусов выше нуля. К тому же в городе на Неве шли дожди.

Впрочем, в Петербурге сильно потеплеет в воскресенье, когда температура повысится сразу на пять градусов. А на будущей неделе столбики термометров могут добраться до 22-градусной отметки.

Весна в городе на Неве традиционно несколько холоднее московской.

Это связано с тем, что Петербург располагается рядом с крупными водоемами, которые сильно охладились за зиму. Зато по этим же причинам в Петербурге практически не бывает очень сильных морозов, а осень — очень затяжная и заканчивается позже московской.