Ярдошвили: «О’Коннор не разбирается в медицине и не понимает, о чем говорит»

Врач «Локомотива» Александр Ярдошвили в интервью Sport24 прокомментировал заявление бывшего игрока команды О’Коннора, что в клубе применялся допинг.

«О’Коннор не может разбираться в медицине, поэтому и не понимает, о чем говорит. Из его слов выходит, что мы применяли метод гемотрансфузии. Это можно делать только в том случае, если есть все необходимое оборудование: барокамеры, сосуды с жидким азотом температурой -176 градусов. Ничего подобного и близко не могло быть на базе «Локомотива» в Баковке. Так что даже с технической точки зрения мы этим заниматься не могли. Вы же не можете полететь в космос, если у вас нет ракеты», — сказал Ярдошвили.

Полное интевью с Ярдошвили читайте в ближайшее время на Sport24.