Ещё
С 4 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

С 4 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербург переходит на периодическое протапливание, сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Новый режим отопительного сезона начнет действовать в Северной столице с полуночи 4 мая — соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Андрей Бондарчук.
Среднесуточная температура воздуха в Петербурге повысилась, и отопительный сезон скоро будет завершен.
В полном объеме отопление до окончания сезона будут получать дошкольные и средние образовательные учреждения, а также учреждения здравоохранения и социальной защиты.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Посетители фестиваля ледоколов в Петербурге стоят в двухчасовых очередях Четверг в Петербурге будет теплым и туманным Главный синоптик рассказал, каким будет лето в Петербурге
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ142
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии353
В России могут ввести новый налог161
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе30
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»62
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение