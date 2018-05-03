С 4 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание

Петербург переходит на периодическое протапливание, сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Новый режим отопительного сезона начнет действовать в Северной столице с полуночи 4 мая — соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Андрей Бондарчук

Среднесуточная температура воздуха в Петербурге повысилась, и отопительный сезон скоро будет завершен.

В полном объеме отопление до окончания сезона будут получать дошкольные и средние образовательные учреждения, а также учреждения здравоохранения и социальной защиты.