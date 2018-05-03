В Парке Победы проверили исправность Вечного огня

Сотрудники Мосгаза провели внеочередную проверку исправности газогорелочного оборудования в преддверии Дня Победы. Обязательная профилактика проводится ежемесячно, однако накануне 9 мая специалисты вновь убедились в надёжности элементов конструкции.

По сложившейся традиции, чтобы не дать погаснуть Вечному огню, пламя перенесли с помощью факела на специальную горелку, зажгли от неё свечу и только после этого был перекрыт газ. Затем сотрудники сняли звезду мемориала, протестировали запальники, осмотрели форсунки и другие детали. Окончив процедуры, вернули объекту прежний вид.

Отметим, что АО «Мосгаз» обеспечивает бесперебойное горение Вечного огня уже больше полувека. Уникальная система, заложенная с 1967 года у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, работает при любой погоде. Конструкция на Поклонной горе, действующая с 2010 года, построена по тому же принципу. Она способна выдержать повышенную влажность, попадание снега, дождя и сильный порывистый ветер.