Холодная вода вернулась во все дома Уссурийска, электрики продолжают работу 

В Уссурийске полностью восстановлено водоснабжение. Сбой произошел по причине отключения очистных сооружений от электроснабжения.
В 14:00 холодное водоснабжение было уже во всех домах округа. При этом из-за сильного ветра продолжаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работ ведут 12 аварийных бригад, сообщает ИА UssurMedia.
Из-за непогоды за сутки в Приморье произошло 41 отключение. Энергетики работают в Пограничном, Октябрьском, Черниговском и Хасанском районах, в Уссурийске и Владивостоке.
Сегодня в Приморье выпала большое количество осадков. Где-то это был снег, где-то — мокрый снег. Некоторые районы Владивостока в буквальном смысле затопило. В Артеме сильный ветер повалил дерево, которое задело ветвями проходящую мимо женщину. Пострадавшую с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию.