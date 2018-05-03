Холодная вода вернулась во все дома Уссурийска, электрики продолжают работу

Уссурийске полностью восстановлено водоснабжение. Сбой произошел по причине отключения очистных сооружений от электроснабжения.

В 14:00 холодное водоснабжение было уже во всех домах округа. При этом из-за сильного ветра продолжаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работ ведут 12 аварийных бригад, сообщает ИА UssurMedia.

Из-за непогоды за сутки в Приморье произошло 41 отключение. Энергетики работают в Пограничном, Октябрьском, Черниговском и Хасанском районах, в Уссурийске и Владивостоке