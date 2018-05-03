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Холодная вода вернулась во все дома Уссурийска, электрики продолжают работу
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Популярный российский блогер найден мертвым

Холодная вода вернулась во все дома Уссурийска, электрики продолжают работу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Уссурийске полностью восстановлено водоснабжение. Сбой произошел по причине отключения очистных сооружений от электроснабжения.
В 14:00 холодное водоснабжение было уже во всех домах округа. При этом из-за сильного ветра продолжаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работ ведут 12 аварийных бригад, сообщает ИА UssurMedia.
Из-за непогоды за сутки в Приморье произошло 41 отключение. Энергетики работают в Пограничном, Октябрьском, Черниговском и Хасанском районах, в Уссурийске и Владивостоке.
Сегодня в Приморье выпала большое количество осадков. Где-то это был снег, где-то — мокрый снег. Некоторые районы Владивостока в буквальном смысле затопило. В Артеме сильный ветер повалил дерево, которое задело ветвями проходящую мимо женщину. Пострадавшую с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию.
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