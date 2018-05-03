Ещё
В ночь на пятницу в Рязани похолодает до 7 градусов тепла
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
В России может появиться новый налог
Срочная новость
В России может появиться новый налог
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В ночь на пятницу в Рязани похолодает до 7 градусов тепла
АиФ Рязань
1 час назад
Комментарии
Фото:
АиФ Рязань
4 мая в
Рязанской области
ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, 4-9 м/с, днем — восточный, до 11 метров в секунду.
АиФ Рязань: последние новости
Температура воздуха в Рязани побила рекордный максимум 1949 года
В Рязани ожидается гроза, ливень и град — МЧС
В ближайшие часы в Рязани возможен ливень и мощный ветер — МЧС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
347
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы
106
Россияне побили рекорд бегства в США
379
ЦБ резко повысил курс доллара
106
Путин обойдется без кортежа
119
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика
Конфликты
00:18
Летчики пытались спасти Су-30СМ
Армия
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника
Новости Москвы
00:28
В городе зацвели яблони и груши
Новости Москвы
00:28
В Москве расцвел Петров крест
Новости Москвы
31:31
Фестиваль ГТО пройдет 5 мая
Новости Москвы
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение