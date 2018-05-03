Бурятия окажется во власти антициклона

Ближайшие дни в Республике Бурятия будут не для прогулок. Согласно неутешительным прогнозам синоптиков в ближайшие два дня прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать до 24 м/с и дождь. В частности непогода с осадками и ветром сохранится в северо-восточной части. В связи с этим водителей просят следить за скоростью, удерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, воздержаться от опасных маневров и не использовать резкое торможение.

«В такую погоду водителям рекомендуется воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. При усилении ветра гражданам советуют не покидать помещения, а, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов и конструкций. Также следует отказаться от выходов на туристические маршруты и горные походы», — сообщили в пресс-службе республиканского Управления МЧС.

Кроме того, спасатели отметили, что с понижением температуры жителям, особенно частных домов, необходимо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам и печному отоплению. При скачках напряжения в электрической сети квартиры необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, во избежания пожара.