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В Оренбуржье из-за ветреной погоды постоянно горит сухая трава
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В Оренбуржье из-за ветреной погоды постоянно горит сухая трава 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области продолжает гореть сухая трава.
Жители Оренбурга рассказали в соцсетях о трех крупных пожарах на окраине города: в районе Овчинного городка, на Бердах и за ДК «Газовик». На местах происшествия работают огнеборцы.
В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что в Оренбурге и Оренбургском районе каждые сутки регистрируется 15-20 и более случаев возгорания сухой травы, по области в разы больше. Пожары возникают из-за того, что сухостой пока не сменила зеленая трава, и сильный ветер способствует быстрому распространению огня.
Сотрудники ведомства настоятельно просят оренбуржцев при виде горящей травы первым делом звонить пожарным. Звонок возможен при минусовом балансе и неустойчивой связи.
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