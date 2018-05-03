В Оренбуржье из-за ветреной погоды постоянно горит сухая трава

Жители Оренбурга рассказали в соцсетях о трех крупных пожарах на окраине города: в районе Овчинного городка, на Бердах и за ДК «Газовик». На местах происшествия работают огнеборцы.

В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что в Оренбурге и Оренбургском районе каждые сутки регистрируется 15-20 и более случаев возгорания сухой травы, по области в разы больше. Пожары возникают из-за того, что сухостой пока не сменила зеленая трава, и сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Сотрудники ведомства настоятельно просят оренбуржцев при виде горящей травы первым делом звонить пожарным. Звонок возможен при минусовом балансе и неустойчивой связи.