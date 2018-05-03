Температура воздуха в Рязани побила рекордный максимум 1949 года

1 и 2 мая в области антициклона, из-за поступления очень теплых воздушных масс с юга, в Рязанском регионе установилась жаркая и сухая погода, сообщает гидрометеоцентр. Днем воздух прогревался до рекордных значений.