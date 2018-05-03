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Температура воздуха в Рязани побила рекордный максимум 1949 года
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Температура воздуха в Рязани побила рекордный максимум 1949 года 

АиФ Рязань 1 час назад
1 и 2 мая в области антициклона, из-за поступления очень теплых воздушных масс с юга, в Рязанском регионе установилась жаркая и сухая погода, сообщает гидрометеоцентр. Днем воздух прогревался до рекордных значений.
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