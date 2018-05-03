Диктант на осетинском: жители Петербурга покажут, как владеют языком

ЦХИНВАЛ, 3 мая — Sputnik . Осетины, проживающие в культурной столице России — городе Санкт-Петербург, по традиции напишут в мае диктант на осетинском языке, сообщает Градус Осетии со ссылкой на организаторов.

"Также на мероприятии проведут конкурсы, викторины, разыграют сувениры с осетинской символикой. Осетинские пироги и танцы станут приятным завершением праздника", — отмечается в сообщении.

Мероприятие проводится уже четвертый год подряд и приурочено ко Дню осетинского языка, который отмечается 15 мая.

Открытый диктант состоится в северной столице России 19 мая.