Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится не раньше 9 мая 

Отопительный сезон в уральской столице завершится не раньше 9 мая.
Как сообщил ИА «Уральский меридиан» пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, точной даты по завершению отопительного сезона еще нет — здесь все зависит от погодных условий.
Отключить подачу тепла разрешено лишь при условии, что на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8.
По прогнозам синоптиков, уже с завтрашнего дня, 4 мая, в Екатеринбурге начнутся дожди и заметно похолодает. Температура воздуха опустится до +4 днем и почти до 0 градусов ночью.