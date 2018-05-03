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Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится не раньше 9 мая
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Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится не раньше 9 мая 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Отопительный сезон в уральской столице завершится не раньше 9 мая.
Как сообщил ИА «Уральский меридиан» пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, точной даты по завершению отопительного сезона еще нет — здесь все зависит от погодных условий.
Отключить подачу тепла разрешено лишь при условии, что на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8.
По прогнозам синоптиков, уже с завтрашнего дня, 4 мая, в Екатеринбурге начнутся дожди и заметно похолодает. Температура воздуха опустится до +4 днем и почти до 0 градусов ночью.
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