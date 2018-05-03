Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится не раньше 9 мая

Отопительный сезон в уральской столице завершится не раньше 9 мая.

Как сообщил ИА «Уральский меридиан» пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, точной даты по завершению отопительного сезона еще нет — здесь все зависит от погодных условий.

Отключить подачу тепла разрешено лишь при условии, что на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8.