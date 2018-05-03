Ещё
МЧС: В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В МЧС жителей Крыма предупредили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности на полуострове. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там отметили, что в период с 4 по 6 мая жителям региона запрещается разводить костры, а также использовать мангалы.
Между тем, синоптики подчёркивают, что предстоящие выходные в Крыму будут по-летнему жаркими. Так, в Симферополе 5 и 6 мая столбики термометров могут достигнуть отметки в +32 градуса, на южном берегу Крыма будет 27 градусов выше ноля, в Севастополе метеорологи обещают до +23-ех.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Ливень с градом обрушился на Москву. Видео «По-майски хорошая погода». Синоптики пообещали Москве два дня без дождя Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе364
Россияне побили рекорд бегства в США387
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
ЦБ резко повысил курс доллара101
Путин обойдется без кортежа105
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
07:02
Умер Рудольф Алексахин
Наука и техника
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение