МЧС: В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 

В МЧС жителей Крыма предупредили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности на полуострове. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там отметили, что в период с 4 по 6 мая жителям региона запрещается разводить костры, а также использовать мангалы.
Между тем, синоптики подчёркивают, что предстоящие выходные в Крыму будут по-летнему жаркими. Так, в Симферополе 5 и 6 мая столбики термометров могут достигнуть отметки в +32 градуса, на южном берегу Крыма будет 27 градусов выше ноля, в Севастополе метеорологи обещают до +23-ех.