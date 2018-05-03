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Синоптики дали прогноз на май Воронежской области
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Синоптики дали прогноз на май Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
И рассказали, сколько продлится аномальная жара в регионе. Аномальная жара в Воронежской области закончится уже в эти выходные, 5 и 6 мая. Но резкого похолодания не будет — последний месяц в регионе будет тёплым. Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха будет на градус превышать норму, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» глава областного гидрометцентра Александр Сушков Средняя температура в Воронеже в мае составит +15,9 градусов, в районах области может быть небольшое отклонение от этих показателей. Осадков будет в пределах нормы — около 46 мм, или даже немного меньше. Для сравнения, в апреле в Воронеже выпало 68 мм осадков. Аномально жаркая погода в Воронеже уже установила два температурных рекорда — 1 и 2 мая. До какой отметки поднялись столбики термометров и когда майские праздники были такими же жаркими, читайте здесь. Екатерина Трещикова
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