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Кругом вода. Жители Приморья ловят волну на досках для виндсерфинга
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Кругом вода. Жители Приморья ловят волну на досках для виндсерфинга 

Мир24 42 минуты назад
Цвет настроения — ливень. Жители Приморья ловят волну на досках для виндсерфа после мощнейшего циклона. Разгул стихии, сутки без света и транспортный коллапс не испортят им начало мая. Корреспондент «МИР 24» Алексей Дашенко — о масштабе бедствия и оптимизма.
Выхода нет. Пешеходы не переходят улицы, а фактически переплывают. И это центр Владивостока. В других районах города ситуация еще хуже. По некоторым улицам не только пройти — проехать невозможно.
Это последствия мощного циклона. Но к суровой погоде дальневосточники привыкли. И к сложной ситуации на дорогах относятся с юмором. Вот автомобилисты, которые встали на доски для серфинга. Покатались, а после взяли и вытащили на раз-два утонувший внедорожник.
«Виталя, ты как спасатель. Давай сам. Тебе не нужны чужие».
Циклон с Японского моря хозяйничал недолго. Но оставил после себя поваленные деревья и разрушенные мосты.
То ли вода сильная, то ли мостик слабенький. Простоял совсем недолго.
А за городом, наоборот, настоящая зима. Сугробы. Больше всего от циклона пострадали Владивосток и Хасанский район. Там шквалистый ветер еще и пообрывал провода.
«Без электроснабжения остаются семь населенных пунктов. Бригадами энергетиков в настоящее время осуществляется поиск места порыва. В центр управления кризисными ситуациями поступает информация о различных происшествиях, связанных с ветровой нагрузкой, падением деревьев и различных конструкций», — указал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов.
Без света еще остаются больше 20 тысяч жителей Приморья. Восстановительные работы продолжаются.
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