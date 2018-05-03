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В мэрии рассказали, когда в Уфе выключат отопление
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В мэрии рассказали, когда в Уфе выключат отопление 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
Жители Уфы жалуются на жару в своих квартирах. После нескольких тёплых дней находиться в помещении с закрытыми окнами стало просто невыносимо. В городской администрации рассказали, когда ждать отключения тепла в домах.
— По нормативам, решение об окончании отопительного периода принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 °C в течение пяти суток подряд, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Выключить отопление в своей квартире можно и не дожидаясь официального окончания отопительного сезона. Для этого необходимо заручиться поддержкой других жильцов и написать заявление в свою управляющую компанию. После рассмотрения бумаги, вентили в подвалах перекроют.
— Собственники жилья в многоквартирных домах, отапливаемых от индивидуальных тепловых пунктов или котельных, входящих в состав общедомового имущества, вправе принять решение на общем собрании жителей о продлении либо досрочном завершении отопительного сезона и уведомить о своем решении управляющую организацию, — информируют в мэрии.
Между тем, синоптики прогнозируют в ближайшие несколько дней ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха. Так, в ночь на субботу, 5 мая, по республике ночью, ожидается -5 °С.
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