В мэрии рассказали, когда в Уфе выключат отопление

Жители Уфы жалуются на жару в своих квартирах. После нескольких тёплых дней находиться в помещении с закрытыми окнами стало просто невыносимо. В городской администрации рассказали, когда ждать отключения тепла в домах.

— По нормативам, решение об окончании отопительного периода принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 °C в течение пяти суток подряд, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выключить отопление в своей квартире можно и не дожидаясь официального окончания отопительного сезона. Для этого необходимо заручиться поддержкой других жильцов и написать заявление в свою управляющую компанию. После рассмотрения бумаги, вентили в подвалах перекроют.

— Собственники жилья в многоквартирных домах, отапливаемых от индивидуальных тепловых пунктов или котельных, входящих в состав общедомового имущества, вправе принять решение на общем собрании жителей о продлении либо досрочном завершении отопительного сезона и уведомить о своем решении управляющую организацию, — информируют в мэрии.

Между тем, синоптики прогнозируют в ближайшие несколько дней ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха. Так, в ночь на субботу, 5 мая, по республике ночью, ожидается -5 °С.