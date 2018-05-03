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О сильном порывистом ветре предупредили зауральские синоптики
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О сильном порывистом ветре предупредили зауральские синоптики 

Уральский меридиан 44 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает Курганский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая на территории Курганской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем отдельные порывы до 17-19 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°; днем 11-16°. В столице Зауралья, Кургане — облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем отдельные порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +1, +3°; днем 13-15°.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.
ГУ МЧС России по Курганской области рекомендует:
— находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
— ограничить использование личного автотранспорта, по возможности необходимо отказаться от передвижения на дальние расстояния. В случае выезда во время движения соблюдайте повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию;
— стоянку автомобильного транспорта предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций;
— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым людям.
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