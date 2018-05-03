Последний заплыв: в Крыму растет количество утонувших

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . В Крыму растет количество несчастных случаев на воде, за прошедшие выходные дни спасатели несколько раз привлекались к поиску людей в море. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Один из случаев произошел в Керчи на пляже «Черепашка». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пошел купаться в море и не вернулся. Тело погибшего было найдено в 50 м от берега водолазами МЧС при проведении обследования акватории в районе пляжа.

В этот же день в Черноморском районе в порту был обнаружен мужчина без признаков жизни, который, как выяснилось позже, отправился на рыбалку и не вернулся.

Еще один трагичный случай произошел на городском пляже Ялты. Трое неизвестных мужчин пошли купаться в море, однако вернулся из воды только один. Двое его товарищей, по информации МЧС, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Причины происшествий и освидетельствование тел погибших проводят сотрудники крымского главка МВД

В связи с участившимися несчастными случаями спасатели напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах Республики. Особенно это актуально сейчас, когда установилась жара, а вода еще недостаточно прогрелась.

На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает +15…+16 градусов, в то время как купание рекомендовано начинать при температуре не менее +20, отмечают в МЧС.