Росгидромет зафиксировал 2 мая повышенную концентрацию формальдегида в воздухе в Москве 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе в Москве была превышена в 1,3 раза 2 мая. Такие данные мониторинга в четверг распространила пресс-служба Росгидромета.
"В дневные часы 2 мая в Дмитровском районе (САО) максимальная концентрация формальдегида превышала предельно допустимую норму в 1,3 раза", — говорится в сообщении.
По данным Росгидромета, нормы других опасных веществ превышены не были. В целом степень загрязнения воздуха в столице в прошедшие сутки оценивается как низкая.
3 и 4 мая в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.