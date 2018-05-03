Росгидромет зафиксировал 2 мая повышенную концентрацию формальдегида в воздухе в Москве

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе в Москве была превышена в 1,3 раза 2 мая. Такие данные мониторинга в четверг распространила пресс-служба Росгидромета

"В дневные часы 2 мая в Дмитровском районе (САО) максимальная концентрация формальдегида превышала предельно допустимую норму в 1,3 раза", — говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, нормы других опасных веществ превышены не были. В целом степень загрязнения воздуха в столице в прошедшие сутки оценивается как низкая.