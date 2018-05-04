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В Барашкинском пруду в Химках поселились болотные черепахи
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В Барашкинском пруду в Химках поселились болотные черепахи 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Европейских болотных черепах выпустили в Барашкинский пруд в подмосковных Химках, наряду с постоянными обитателями — утками и лебедями — теперь и черепашки выходят погреться и порадовать жителей близлежащих районов, сообщается на сайте городской администрации.
По словам специалистов, средняя продолжительность жизни этого вида черепах — около 30 лет. Но только в том случае, если климатические условия будут им комфортны.
«Появиться в пруду черепашки могли только одним способом — если их туда кто-то выпустил. Если у жителей будет желание покормить их, то можно принести с собой рыбу: окунь, щуку, или, например, куриную печень», — пояснил научный сотрудник кафедры зоологии МГУ Владимир Шахпаранов.
Болотные черепахи относятся к категории полуводных животных, которые активны в дневные часы и длительное время греются на солнечных лучах. Они достаточное распространение на всей территории южной, а также центральной и восточной части Европы, встречаются на Кавказе и в большинстве Азиатских стран.
В нашей стране болотные черепахи выходят из состояния зимней спячки примерно в апреле или первой декаде мая, после того, как температура воздуха достигнет показателей в 6-14 градусов, а температурный режим воды составит 5-10 градусов. Период зимовки начинается в последней декаде октября или в начале ноября. Зимняя спячка происходит в условиях илистого дна водоема.
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