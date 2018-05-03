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В Приморье сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям, ставшим заложниками стихии
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В Приморье сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям, ставшим заложниками стихии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Циклон, обрушившийся на Приморский край, принес месячную норму осадков. На большей части края прошел дождь, местами сильный с порывами ветра до 25 м/с. Максимальное количество осадков выпало во Владивостоке — 47 мм и в Хасанском районе — 58 мм.
В ряде районов краевого центра наблюдалось частичное подтопление проезжей части.
Утром многие автомобилисты не смогли вовремя добраться до места работы. На помощь водителям пришли инспекторы дорожно-патрульной службы, осуществлявшие регулировочные действия в местах затрудненного движения автотраспорта.
Сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме заступили на обеспечение безопасности дорожного движения. Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролировались инспекторами дорожно-патрульной службы. Информация о подтоплении дорог оперативно передавалась дорожно-коммунальным службам для устранения последствий непогоды.
Несмотря на интенсивные осадки и штормовой ветер, обстановка на дорогах Владивостока остается стабильной.
На 49-м км автодороги Артем — Находка — порт Восточный в связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога произошло подтопление временной дороги. Объезд осуществляется через город Партизанск.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляя охрану общественного порядка и регулируя дорожное движение.
Последствия тайфуна оперативно устраняются дорожными службами.
За сутки в Приморье зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек, 56 транспортных средств получили механические повреждения.
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