В Приморье сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям, ставшим заложниками стихии

Циклон, обрушившийся на Приморский край , принес месячную норму осадков. На большей части края прошел дождь, местами сильный с порывами ветра до 25 м/с. Максимальное количество осадков выпало во Владивостоке — 47 мм и в Хасанском районе — 58 мм.

В ряде районов краевого центра наблюдалось частичное подтопление проезжей части.

Утром многие автомобилисты не смогли вовремя добраться до места работы. На помощь водителям пришли инспекторы дорожно-патрульной службы, осуществлявшие регулировочные действия в местах затрудненного движения автотраспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме заступили на обеспечение безопасности дорожного движения. Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролировались инспекторами дорожно-патрульной службы. Информация о подтоплении дорог оперативно передавалась дорожно-коммунальным службам для устранения последствий непогоды.

Несмотря на интенсивные осадки и штормовой ветер, обстановка на дорогах Владивостока остается стабильной.

На 49-м км автодороги Артем — Находка порт Восточный в связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога произошло подтопление временной дороги. Объезд осуществляется через город Партизанск

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляя охрану общественного порядка и регулируя дорожное движение.

Последствия тайфуна оперативно устраняются дорожными службами.

За сутки в Приморье зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек, 56 транспортных средств получили механические повреждения.