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Ледоход и теплые выходные: какая погода будет в Архангельске на этой неделе
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Ледоход и теплые выходные: какая погода будет в Архангельске на этой неделе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Май в Архангельске радует солнечной погодой. Хотя ночью температура еще опускается ниже нуля, уже на выходных такого не будет.
Этой ночью температура может опуститься до -3… -6 градусов, зато днем будет +6… +9 градусов, сообщает Северное УГМС. Осадков не ожидается.
На выходных ночами температура останется плюсовой — +2… +7 градусов. Днем 5 мая будет около 10 градусов тепла, а в воскресенье от 7 до 12 градусов. До конца недели сохранится умеренный ветер, на выходных возможен дождь.
— Вчера к вечеру значительная часть основного ледохода подошла к Архангельску. На Холмогорском разветвлении по главному руслу стоит лед. Еще в течение нескольких суток будет поступать к городу ледоход. В данный момент ледоход в основном проходит по Никольскому рукаву к морю. Очищение ото льда ожидается 7–9 мая, — рассказали в Северном УГМС.
Уровень воды в реке ниже средних многолетних. Это связано с минусовой температурой ночью.
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