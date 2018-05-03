Ледоход и теплые выходные: какая погода будет в Архангельске на этой неделе

Май в Архангельске радует солнечной погодой. Хотя ночью температура еще опускается ниже нуля, уже на выходных такого не будет.

Этой ночью температура может опуститься до -3… -6 градусов, зато днем будет +6… +9 градусов, сообщает Северное УГМС. Осадков не ожидается.

На выходных ночами температура останется плюсовой — +2… +7 градусов. Днем 5 мая будет около 10 градусов тепла, а в воскресенье от 7 до 12 градусов. До конца недели сохранится умеренный ветер, на выходных возможен дождь.

— Вчера к вечеру значительная часть основного ледохода подошла к Архангельску. На Холмогорском разветвлении по главному руслу стоит лед. Еще в течение нескольких суток будет поступать к городу ледоход. В данный момент ледоход в основном проходит по Никольскому рукаву к морю. Очищение ото льда ожидается 7–9 мая, — рассказали в Северном УГМС.

Уровень воды в реке ниже средних многолетних. Это связано с минусовой температурой ночью.