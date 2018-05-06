Лучшие волонтеры из 83 субъектов РФ поучаствуют в параде Победы в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Волонтеры-победители конкурса «Послы Победы» из 83 субъектов РФ прибыли в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила руководитель проекта «Волонтеры Победы» в Петербурге Ксения Кишкарева.
"В церемонии [открытия обучения победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы»] приняли участие 100 волонтеров из 83 субъектов страны. С речью выступил наш почетный гость — человек, который придумал шествие «Бессмертный полк», — Геннадий Кириллович Иванов", — сказала она.
По ее словам, победителей конкурса в течение трех дней будут готовить к проведению массовых мероприятий, организованных ко Дню Победы в Санкт-Петербурге. Так, добровольцы будут сопровождать народное шествие «Бессмертный полк» и ветеранов, выполнять ключевые функции на Дворцовой площади во время парада Победы и в момент организации колонны шествия.
В официальном открытии также приняли участие замруководителя Роспатриотцентра Никита Панов, ветераны Великой Отечественной войны и представители органов исполнительной власти города. Зачитывалось обращение президента РФ к волонтерам. Собеседница напомнила, что ранее еще 100 победителей конкурса «Послы Победы» поздравили на слете в Москве, где они примут участие в праздничных мероприятиях.
Слет победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» ежегодно проходит с 2015 года. Его организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и комиссия Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Победителями конкурса традиционно становятся 200 лучших добровольцев. В этом году подали 4 тыс. заявок на участие, а всего в мероприятиях Дня Победы в 2018 году по всей стране задействуют 160 тыс. Волонтеров Победы.