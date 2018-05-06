Лучшие волонтеры из 83 субъектов РФ поучаствуют в параде Победы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 мая. / ТАСС /. Волонтеры-победители конкурса «Послы Победы» из 83 субъектов РФ прибыли в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила руководитель проекта «Волонтеры Победы» в Петербурге Ксения Кишкарева.

"В церемонии [открытия обучения победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы»] приняли участие 100 волонтеров из 83 субъектов страны. С речью выступил наш почетный гость — человек, который придумал шествие «Бессмертный полк», — Геннадий Кириллович Иванов ", — сказала она.

По ее словам, победителей конкурса в течение трех дней будут готовить к проведению массовых мероприятий, организованных ко Дню Победы в Санкт-Петербурге. Так, добровольцы будут сопровождать народное шествие «Бессмертный полк» и ветеранов, выполнять ключевые функции на Дворцовой площади во время парада Победы и в момент организации колонны шествия.

В официальном открытии также приняли участие замруководителя Роспатриотцентра Никита Панов, ветераны Великой Отечественной войны и представители органов исполнительной власти города. Зачитывалось обращение президента РФ к волонтерам. Собеседница напомнила, что ранее еще 100 победителей конкурса «Послы Победы» поздравили на слете в Москве , где они примут участие в праздничных мероприятиях.