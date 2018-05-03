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В Казани с 3 мая начинают отключать отопление
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В Казани с 3 мая начинают отключать отопление 

АиФ Казань 37 минут назад
Фото: АиФ Казань
Руководитель исполкома города Денис Калинкин подписал постановление о завершении отопительного периода в Казани с 3 мая.
«В связи с достижением среднесуточной температурой наружного воздуха величины, позволяющей осуществлять эксплуатацию жилого фонда и муниципальных учреждений в летнем режиме», — говорится в документе.
Напомним, отопительный период по закону завершается, когда температура воздуха в городе в течение 5 дней от +8 градусов. При этом по желанию жителей дома УК может отключить тепло раньше.
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