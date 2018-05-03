В Казани с 3 мая начинают отключать отопление 

Руководитель исполкома города Денис Калинкин подписал постановление о завершении отопительного периода в Казани с 3 мая.
«В связи с достижением среднесуточной температурой наружного воздуха величины, позволяющей осуществлять эксплуатацию жилого фонда и муниципальных учреждений в летнем режиме», — говорится в документе.
Напомним, отопительный период по закону завершается, когда температура воздуха в городе в течение 5 дней от +8 градусов. При этом по желанию жителей дома УК может отключить тепло раньше.