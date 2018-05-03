Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

Трасса ровнее, асфальт крепче. В Самаре начались работы по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации. Она работает с 2016 года. Цель — разгрузить городские магистрали и повысить безопасность движения. В этом году ремонт начали с улицы Ново-Вокзальной.

Температура 150 градусов. Горячий асфальт прессует многотонный каток. Погода позволяет. Мелкие дожди — не помеха. Согласно проекту, в первую очередь обновляются главные городские артерии и те, что вызывают много нареканий у граждан и госавтоинспекции . Улица Ново-Вокзальная — приоритетный объект для ремонта. Здесь много ходит общественный транспорт. Ново-Вокзальную приведут в порядок от Солнечной до Вольской. Всего 65 тысяч квадратных метров. Здесь положат асфальт толщиной 5 см, еще 1 см — выравнивающее покрытие. Гарантия два года, стоимость работ — 50 млн рублей.

Строители работают и днем, и ночью. За счет применения современных технологий дорога здесь будет ровнее. А асфальтобетонная смесь с учетом новых добавок — прочнее. Качеству покрытия добавит и многоступенчатый надзор.

Как только ремонт закончится, Ново-Вокзальную откроют через сутки. Водители ждут радостного события с нетерпением. Всего по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Самаре планируется отремонтировать более 400 тысяч квадратных метров дорог. Обновление коснется всех районов города, тогда как в прошлом году работы были сосредоточены в исторической части.