В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

ЧЕЛЯБИНСК , 3 мая — РИА Новости . Власти Челябинской области с 28 апреля ввели особый противопожарный режим на территории региона в связи с увеличением количества лесных пожаров и ветреной погодой, сообщается в четверг на сайте губернатора региона.

"В целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров … правительство Челябинской области постановляет ввести с 28 апреля 2018 года на территории области особый противопожарный режим", — говорится в размещенном на сайте постановлении правительства региона.

Согласно постановлению, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению ЧС, а также организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности.

В постановлении уточняется, что повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества природных пожаров на территории Челябинской области.

По данным ГУ лесами по Челябинской области, в регионе с начала пожароопасного сезона, по сведениям на 3 мая, ликвидированы 77 пожаров на площади 947,95 гектара. Кроме того, в Октябрьском районе с 29 апреля из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.